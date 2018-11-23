丁守中笑稱競選主題曲「很便宜」 製作團隊：態度令人心寒

2018-11-23 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中爆出失言風波，因為在網路節目上稱自己的競選歌曲「很便宜」，遭批輕視音樂專業。製作團隊「OC Music」對此發表聲明，坦言丁守中的言論逾越了創作者的界線，其態度令人心寒，呼籲大家尊重專業。

丁守中近日登上網路頻道《博恩夜夜秀》，過程中笑說自己的競選歌曲「台北的未來在手中」很便宜，只要2萬多元。此番言論引發批評，曾參與歌唱比賽節目的歌手高愷蔚表示，「真的很憤怒，這個國家就是有這種人，才逼著我們用腳投票」。

製作團隊OC Music也在臉書發表聲明，先是提到，創作「台北的未來在手中」為創作者帶來了樂趣，後續引發的正面效應也讓人莞爾，認為這首歌成功地將丁守中與正向、積極樂觀的形象結合在一起，這也是他們創作者的性格特質之一。

但OC Music坦言，丁守中上述的言論有些逾越了創作者的界線，不但在公開場合說出錯誤的合作預算，甚至脫口歌曲「真便宜」、「效果太高了」，這樣的態度令人心寒，也讓他們擔心是否有其他作者深受其擾。

OC Music對丁守中喊說，團隊為了他寫出一首歌，換來的是很便宜、效果好、CP值高這樣的感想，「著實感到錯愕」，因此，為了保護團隊名譽，選擇在投票前夕發出此聲明，「因為我們認為選舉過後將沒有什麼人會看重或在乎」，同時呼籲「我們希望大家都能尊重專業。Peace」

丁守中回應，經過幕僚們提醒，歌曲金額超出2萬元不少，針對在節目上的口誤，要向大家澄清，並且對創作者致歉。另外，他在節目上提到歌曲「便宜、效果很好」，讓創作者有不被尊重的感受，他也感到非常抱歉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/