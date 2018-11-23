打政績牌感性催票 林佳龍盼延續台中進步價值

林佳龍競選團隊選前召開記者會，以亮麗政績向市民感性催票。（記者黃鐘山攝）

2018-11-23 13:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕選前感性催票！台中市長林佳龍今日召開記者會，向市民報告各區政績，以及空污防制、繁榮經濟等政策成果。林佳龍強調，台中的改變看的見，懇切呼籲市民一定要投票，肯定努力做事與團結台中的人，延續大台中進步的價值！

林佳龍在競選總部召開記者會指出，過去4年，他與市府團隊盡心努力，把過去沒有做或沒有做好的，展現全面執行力與行動力，台中正在進步中，懇切呼籲所有支持台中進步的朋友出來投票、幫忙拉票，只有票投下去，「進步台中」的步伐才不會停止。

他又說，過去不可能改變的，現在一一在實現，如中火首度減煤500萬噸、全國首創補助工廠鍋爐改換天然氣、招商引資9000億元全國第一、4年500公里路平專案、捷運綠線藍線、綠柳川等河川整治，呈現政績盼市民支持肯定做事的人、說到做到的人、團結台中的人。

林佳龍表示，台中人口已突破280萬人，是全台第二大城，感謝市民給市府很好的評價，對政績與台中花博的滿意度回饋都很正向。他唯一的牌就是「政績牌」，希望市民將支持化作選票，讓他與市府團隊引領台中繼續進步，讓台中這座心愛的城市，打造成令我們驕傲、榮耀的城市。

競總主委蔡其昌表示，這次選舉是汗水與口水的戰爭，這4年來，有些建設與政策做到了、有些正進行中、有些需要更多時間完成，但從來不口水戰，也不開芭樂票欺騙市民。與會的競總副主委黃國書、發言人陳世凱、江肇國等人也說，台中正在前進，市民要選擇繼續進步，還是要讓台中走回老路？他們呼籲給林佳龍機會，也是給台中持續進步的機會。

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