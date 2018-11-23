民眾心疼挨罵 高嘉瑜吐苦水：我媽也會在陰暗角落哭泣

姚文智前日在造勢場合中，暗指高嘉瑜在他說話時落跑。（資料照）

2018-11-23 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長候選人姚文智日前在造勢場合中，當眾暗指同黨市議員候選人高嘉瑜在他說話時落跑，激起台下民眾情緒，紛喊高嘉瑜下台。高今日掃街拜票時，不少選民對她的遭遇感到不捨，高也藉機大吐苦水，說自己被罵，媽媽也會躲在陰暗角落哭泣。

高嘉瑜今日赴東湖五分市場拜票，許多民眾紛紛提及她日前在造勢場合中，在姚文智身後翻白眼，做表情包的舉動，高嘉瑜對此一一解釋，「我是在做眼球運動！」

路上亦有不少婆婆媽媽對高嘉瑜挨罵表示不捨，高還向一位民進黨資深黨員大姊吐苦水，說自己當天被姚文智罵，對方則說「我來去打他！」一旁的婆媽也替高嘉瑜抱不平，認為姚文智說自己的媽媽很寂寞，但別人也有媽媽，也是天下父母心，高嘉瑜則說，「我媽媽也會傷心耶，她也會在陰暗的角落哭泣餒！」

台北市長柯文哲母親何瑞英先前與姚文智隔空對罵，嗆姚「最沒路用、秤秤斤兩」等語。姚後來在辯論會上提及此事，稱自己的媽媽看到兒子挨罵難過不已，「氣到整天躲在陰暗客廳發抖」。

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