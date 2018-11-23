南投縣長選戰最後衝刺 藍綠兩陣營「寸土不讓」

2018-11-23 12:57

〔記者謝介裕／南投報導〕24日是九合一投開票日，今日是選戰衝刺的最後1天，南投縣長選舉藍綠兩大陣營之間的攻防戰，也白熱化到「寸土不讓」的地步﹗

南投縣百里侯選戰，係尋求連任的國民黨縣長候選人林明溱與民進黨縣長候選人洪國浩兩強之爭，今日林明溱競選團隊得知洪國浩陣營，繼昨日在行政院長賴清德陪同下，於南投市區車隊掃街拜票後，今日上午9時起，鎖定南投市營北、營南、內轆等中興新村地區持續掃街拜票後，也不敢大意，火速增加行程展開回防動作，從上午10時起在南投市區同樣以車隊掃街拜票。

除此，今日下午5時30分許，林明溱更將母雞帶小雞的策略發揮到淋漓盡致，首先陪同藍軍草屯鎮長候選人簡景賢拜票，隨後，參加埔里鎮長候選人吳國昌的選前造勢晚會，也打破縣長選舉以來，未在南投市競選總部舉辦選前之夜造勢活動的先例。

林明溱指出，他對本身縣長選舉的選情，相當審慎、樂觀，也希望藉由與各鄉鎮市長、縣議員等相關候選人聯合造勢方式，能達到一加一大於二的效果。

洪國浩競選團隊今早搶攻被視為藍營鐵票區的中興新村後，下午回防大本營草屯家鄉，並持續至夜間造勢活動，預計夜間6時45分從草屯公所出發展開徒步拜票。

洪國浩說，他擔任南投農田水利會長迄草屯鎮長期間，包括改善、整治農水路及公所財政等各方面成績，大家有目共睹，對於選情也抱持十分樂觀的態度，也希望南投鄉親予其一個擴大服務層面的機會。

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