蔡璧如Line嗆選不上 姚文智反酸：看到柯團隊潰敗心虛

民進黨台北市長候選人姚文智（左）與太太潘瓊琪（右），23日在北區進行車隊掃街拜票。（記者簡榮豐攝）

2018-11-23 12:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如在LINE群組上po文直指，「姚文智根本選不上」。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今早受訪時表示，柯團隊不配領導市政府，拿不出政績，最後只想政治操作，只看到這個團隊的潰敗心虛，他覺得他離勝選愈來愈近。

蔡壁如所貼的LINE群組對話，內容指出，「姚文智根本選不上，如果國民黨拿回台北市，加上新北市，人口700萬，台中跟高雄國民黨再拿走一個，至少三都加起來1000萬人口，加上彰化、雲林，還有一些人口少的縣，2020民進黨的總統還有機會嗎？台北市，無論如何不能被丁守中拿走！」。

姚文智今早在車隊掃街前受訪時被問到此事，他說，大家嗆來嗆去這樣有意思嗎？痛批柯不配領導市政府，柯市長團隊最近拜訪婦聯會，又接受「館長」專訪飢不擇食，現在又操作棄保，充滿政治算計。

姚文智批評，柯團隊選舉時拿不4年政績，最後只想政治操作，「我只看到這個團隊的潰敗心虛，我覺得我們離勝選愈來愈接近」。

媒體詢問此舉是否代表柯團隊開始緊張，姚文智說，早就緊張了，不緊張的話為什麼之前要去婦聯會道歉，為什麼要跟國民黨高雄市長候選人韓國瑜在一起的館長直播，爭取選票，選前還假公濟私發這樣的訊息，通通在做政治操作。

姚文智再批評，柯文哲遊走藍綠、忽藍忽綠，沒有中心價值只想著政治算計，第一任4年拿不出成績，選舉靠算計，不僅是選情緊張而已，是潰敗，如果選民不要讓丁守中當選，就是全力支持姚文智。

媒體再問姚在臉書預測柯今日會宣布如果連任做好做滿，姚笑說，「想看看他們每天放話，所以我們也預測看看他要講什麼」。姚表示，選舉時候柯講空號、謊話、口號，他稱柯是柯萊爾，他講那麼久、那麼多柯萊爾事件，柯一件都不敢告我、不敢答覆，因為他講每一件都是有憑有據，最真實檢驗，柯市長必須對他說的謊話對市民交代。

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