若連任會做好做滿？ 柯P顧左右言他

台北市長柯文哲今天（23日）至松江市場掃街拜票，爭取民眾支持。（記者羅沛德攝）

2018-11-23 12:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一大選明天登場，民進黨台北市長候選人姚文智稍早在臉書發文，暗示柯文哲當選後可能會投入2020總統大選、背棄台北市民。柯文哲今上午受訪被追問此事，但他依舊未做承諾，僅再次批「這就是台灣社會的悲哀，每天陰謀論、假想敵，最後搞到政局大亂」。

柯今上午到中山區松江市場掃街前接受媒體聯訪，談到如果連任是否會「做好做滿」？柯語氣不耐表示，這個問題他已經回答不下50次，其實他從來沒有這種計畫，他也沒有去設什麼基金會。

接著他更批評，這就是台灣社會悲哀，每天陰謀論、假想敵，搞到整個政局大亂，「這不是台灣的悲哀嗎？」他又說，人生哲學就是認真的過每一天，可以的話就試著快樂的過每一天，事情做好就好，「每天想東想西，想到國家都毀了」。

聽聞姚文智在臉書暗示他將角逐總統大位一事，柯回說「我跟你講，他們（民進黨）每天在做人格抹黑，其實柯文哲還是最有誠信的人」。他強調自己很討厭「隨便講講」，原先他打算反擊姚文智，但講到一半急踩剎車，直說「算了，不要批評人家」。

由於柯對於是否「做好做好」並未給出明確答案，現場記者追問柯願不願意給出承諾？柯依舊顧左右言他，說「我就講過，我就很討厭人家每天…哪有這種問題，奇怪，我們該怎麼做就怎麼做，其實我跟你講…算了！不要講了」。

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