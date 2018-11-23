拚了！第10度宜蘭站台 蔡英文：國民黨有欠宜蘭人

2018-11-23 12:52

［記者張議晨／宜蘭報導］總統拚了！總統蔡英文今第10度到宜蘭為縣長候選人陳歐珀站台；蔡英文強調，宜蘭選情激烈，國民黨訴求換人做，但有次換他們執政，卻讓宜蘭人失望了；宜蘭人不欠民進黨，但國民黨卻有欠宜蘭人，「我們再拚一次，就過關了！」

陳歐珀選前打出「小英牌」，蔡英文今上午11點抵達五結鄉，為陳歐珀及黨內縣議員、鄉鎮市長候選人站台，助講10分鐘，激發綠營基層士氣。

蔡英文直言，選舉至今，選風敗壞，陳菊被人家用不勘入耳的言語攻擊，陳歐珀也受到假消息打擊，明顯有一股境外勢力，企圖介入台灣的選舉，但假消息、假訊息不會打倒台灣民主，這股境外勢力，也不會打倒台灣，打不倒我們的尊嚴。

蔡英文坦言，宜蘭是民主聖地，但這次宜蘭選情激烈，她希望民進黨長期執政的品質，可以延續下去，「用選票讓全台看見，綠色執政的好品質」。

她指出，民進黨在宜蘭執政許久，歷任縣長連續接棒，都有高品質的施政，但有次國民黨回來，卻讓大家失望了。

「宜蘭人不欠民進黨，但國民黨卻有欠宜蘭人。」蔡英文直言，若國民黨再回來，擁有好品質的國際童玩節，也有可能再次取消。呼籲大家用堅強意志，守住宜蘭，守住台灣價值，「我們再拚一次，就過關了！」

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