選前之夜吳敦義幫丁站台 姚文智批：沒拒絕的膽識

2018-11-23 12:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今晚就是選前之夜，民進黨台北市長候選人姚文智有總統蔡英文7度站台助選，國民黨台北市長候選人丁守中則有前總統馬英九、黨主席吳敦義等黨內大咖力挺，頗有雙英對決意味。姚文智今早受訪時表示，吳敦義這樣羞辱女性，連國民黨高雄市長候選人韓國瑜都拒絕吳敦義，丁還擁抱吳，沒有膽識拒絕，不配當台北市長。

姚文智今日進行最後一天車隊大掃街，早上在掃街前接受媒體訪問。媒體問到選前之夜，丁守中抱著馬英九這塊「神主牌」對選情有用嗎？姚文智說，丁不只抱著馬英九，還擁抱著吳敦義，吳敦義這樣羞辱女性，在西歐民主國家的黨主席必須下台。

姚文智批評，丁擁抱吳，吳是復辟的勢力，不但是保守退卻，一點拒絕膽識都沒有，這種人不配當台北市長。

至於小英總統，姚文智表示，他曾說過高雄選情危急，全力救高雄，而小英總統今晚在台北，很清楚訊息就是北高會雙贏，高雄會贏、台北市也會贏。

媒體問所以高雄市選情穩定嗎？姚強調，高雄選情還是要努力全力守住，但北高雙贏更好不是嗎。

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