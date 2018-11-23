多名北市聯醫醫師站台 本土社團控柯文哲違反行政中立

2018-11-23 12:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長選戰膠著，台北市長柯文哲的醫師後援會日前舉辦活動，有33位醫師現身、簽名力挺柯文哲。不過，本土社團今天召開記者會痛批，多名公立醫院的醫師隸屬於台北市政府轄下的聯合醫院系統，與柯文哲有上下從屬關係。台灣社社長張葉森表示，此舉違反行政中立法，他們將在記者會後前往監察院地送檢舉函。

柯文哲台北市醫師後援會21日下午在台大校友會館舉辦「挺柯P記者會」，共有33位醫界人士發聲支持台北市長柯文哲，還找來柯文哲的2位前長官，前亞東醫院院長朱樹勳與名醫張金堅站台。

張葉森說，當天活動的來賓還包括市政府轄下聯合醫院的陽明醫院院長黃實宏、中興醫院醫務長陳怡龍、主任柯明中、仁愛醫院主任丁金聰等高層公職醫師領銜具名支持柯文哲。這些人都是醫事人員任用條例任用的公務人員，是公務人員行政中立法規範的對象。

張葉森進一步表示，縱使柯文哲請假拼選舉，仍具有市長身分，對於直屬台北市政府衛生局的聯合醫院有上下從屬關係，柯文哲身為市長，一定知道這些醫界人員受到行政中立法規範，且依據行政中立法第14條第1項，長官不得要求公務人員從事該法禁止的行為，結果市長本人卻和這些直屬衛生局的醫師公然違法。與會團體將在記者會後前往監察院遞送檢舉函，檢舉柯文哲為反行政中立法。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏表示，已經有聯合醫院的醫師透露，覺得「壓力很大」，很多人可能不是自願要支持柯文哲。台灣教師聯盟理事長蕭曉玲說，柯文哲選情告急，要脅下屬這些事情，已經有人看不下去，跑來告訴他們，「他逼我們做這些事情」。

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