網傳防變廢票摺法 南投選委會：參考就好

2018-11-23 12:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕選戰倒數，最近網路流傳投票蓋章印泥為油性，選票容易沾染污損變廢票，雖被中選會駁斥，澄清印泥是快乾型，與往年選舉並無不同，但仍有熱心民眾在網路分享以左右或上下交疊的「三折式」摺法，避免對折造成選票污損，最後變成廢票。

對此，南投縣選委會表示，選罷法並未規定選票摺法，況且印泥還是快乾型，選民只要注意不要污損、不要亮票，待圈票戳章乾了再投入票匭即可，對於網路上建議的摺法「參考就好」。

南投縣選委會也強調，先前網傳投票印泥為油性，已被證實是謠言，呼籲民眾勿再散播，投票時則注意不要污損選票，避免被視為廢票，投入票匭也不能亮票，否則可依選罷法處2年以下徒刑、拘役或科20萬以下罰金。

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