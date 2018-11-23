中國滲透選舉 賴清德︰台南人應捍衛台灣民主

賴清德表示，信賴賴清德，選擇黃偉哲。（記者邱灝唐攝）

2018-11-23 12:03

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底選舉打得正熱，美國不斷警告中國正滲透這次選舉，試圖影響台灣政局。行政院長賴清德今早更強調，有著民主聖地之稱的台南更該秉持光榮傳統，站在第一線捍衛台灣民主。

賴清德今午陪同民進黨台南市長候選人黃偉哲車隊掃街；賴在受訪時除了推薦黃的人品與能力之外，指出「信賴賴清德，選擇黃偉哲」之外，也提到美國不斷警告中國會應用各種手段滲透這次選舉，想要改變台灣政局，有著民主聖地之稱的台南更該秉持光榮傳統，站在第一線捍衛台灣民主，請大家支持黃偉哲，捍衛台南光榮和台灣民主。

被問及是否投票，賴清德笑說一定會去投票，還可以跟大家報告會投給黃偉哲，大約在明早10點左右在戶籍所在地投票所投票，也請每一位國家的主人都該踴躍投票，用寶貴的一票支持最理想候選人，也拜託大家支持民進黨推出的候選人。

黃偉哲則說，賴清德在各地選情都緊迫的情況下，還花了1個多鐘頭的時間到台南加持，代表對台南的掛心，也代表他還要更努力，才能讓總統蔡英文及賴放心，他一定會和議員、里長候選人共同努力，也希望全國能開出紅盤。

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