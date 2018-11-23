回想與高雄走過12年 許立明：為大家的厝做出最好決定

2018-11-23 12:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕選前最後一天，高雄市代理市長許立明透過臉書，分享過往陪同花媽行走大高雄時，必定會走進每個地方信仰中心，誠心祈求咱大家人的厝，平安順遂、無災無難；許立明強調，花媽的敬天地不是迷信，而是在乎受了這麼多磨難，卻一直跌倒再起的這座城市，能夠每一天走的更堅定。

許立明也請市民朋友一起來回想，細數我們一同走過的這12年，記得我們在愛河沿岸手牽手的那一天，記得高雄捷運通車的那一天，記得在世運開幕的那一天，記得在世運閉幕的那一晚，記得在八八風災莫拉克颱風侵襲以後，記得在石化氣爆的晚上。

許立明說，4000多天以來，每一時、每一刻都歷歷在目，而城市轉型是一條漫長而辛苦的歷程。

他真心期盼，高雄未來持續進步，只有一起走過，才懂同甘共苦，才能一體同命，也只有一起走過，才能感受同一份榮耀、分享同一種價值。

許立明認為，高雄的選擇是正直善良，高雄的選擇是自信希望，懇請大家仔細思考，我們要為這座城市，為大家的厝，做出最好的決定。

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