高市藍綠候選人握手化心結 同向關公發誓「三反」

2018-11-23 12:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨高雄市議員候選人朱挺玗今邀請同為新世代的民進黨市議員候選人許乃文，一起到鎮南宮向關聖帝君宣誓「反賄選、反抹黑、反奧步」，朱認為許陣營剪貼12年前舊報紙當文宣，拿她已過世母親前立委吳德美、父親前議長朱安雄所做的事情批評，表示遺憾，她認為當時有不一樣的時空背景，這次一定會打一場乾淨選舉。

許乃文和朱挺玗在關聖帝君前立誓，並簽署三反宣言，許乃文表示候選人不分藍綠，青年世代共同反賄選是一件好事，所以才會應邀出席，針對朱挺玗現場忽然要他道歉一事，事前並不知情，況且，文宣引用的報導並無誤，朱以前曾被判當選無效也是事實，他並沒有抹黑也非奧步。

朱挺玗表示，12年前法院判決當選無效是自己人生的污點，但對當時的判決無法接受，民事判決書竟指她當時26歲，年輕無從政經驗，定會以賄選方式獲取選票，朱說她無法接受這樣的判決，但她會走出自己的路，希望對手不要老拿12年事情出來，「我父母親做的事情我沒有辦法認同，可是那時有不一樣的時空背景」。

許乃文說，接到朱挺玗的邀約，因認為民主越來越進步，年輕世代一定要做到反賄選、反抹黑、反奧步，來端正選風，他表示並不知道朱針對他，許乃文強調，會拿過去查賄、當選無效的報導當文宣，只是在強調反賄選，並沒有指這次選舉朱有任何買票行為，兩人握手化解心結，希望青壯世代的我們，尊重民主制度打一場乾淨的選戰。

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