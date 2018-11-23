Line發文操作棄保？ 蔡壁如出面：只是跟著轉發

柯文哲市政顧問蔡壁如，於Line社群分享「姚文智根本選不上」文章，遭質疑操作棄保。（記者黃建豪攝）

2018-11-23 11:54

〔記者黃建豪／台北報導〕律師童文薰昨於在臉書上分享，台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如於LINE群組的貼文，內容指民進黨台北市長候選人姚文智「根本選不上」 ，引發操作棄保爭議後。蔡壁如上午澄清， 只是轉發LINE社團的貼文，第一時間沒有想那麼多。

蔡壁如於LINE社團內的貼文被截圖外流，內容寫著「姚文智根本選不上，如果國民黨拿回台北市，加上新北市，人口700萬，台中跟高雄國民黨再拿走一個，至少三都加起來1000萬人口，加上彰化、雲林，還有一些人口少的縣，2020民進黨的總統還有機會嗎？台北市，無論如何不能被丁守中拿走！」

遭姚文智抨擊，寫這東西沒效果，又看出對手的潰敗及緊張，他已預測柯團隊今天會有更多動作。

柯文哲今天上午於第一果菜批發市場掃街，蔡壁如也隨行在後，面對於LINE社團貼文爭議。蔡壁如表示，只是在某LINE社團中看到這則貼文，下方還寫著請大家傳出去，她才跟著轉發出去。

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