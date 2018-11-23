蘇貞昌、侯友宜最後催票 嚴防三重板橋

2018-11-23 11:46

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天一早在市議員候選人王威元陪同下，冒著大雨至三重大同南路市場拜票，直搗綠營票倉；民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天下午也回防三重，將進行車隊掃街。侯友宜表示，三重很多北上打拚的民眾，尤其自己也是南部菜市場囝仔，因此回到最喜歡的市場，邀所有親戚好友明天站出來支持，讓自己贏得勝利。

侯友宜、蘇貞昌選戰最後一天集中在三重和板橋催票，侯友宜今天一早至三重大同南路市場掃街，下午則至板橋進行車隊、徒步掃街；而蘇貞昌早上則是先在板橋車隊掃街，下午到三重車隊掃街、舉辦晚會，雙方最後都回到板橋選前之夜。

至於段宜康昨晚開直播爆料，侯友宜家族新莊復興段的土地找委託人協調購得，侯友宜說，自己說過很多次，監察院資料都查得到，「我們講得非常清楚」。

由於北部天起昨起轉為濕冷，恐影響民眾投票意願，侯友宜拜託選民「催票、拉票、投票」，拜託民眾吹風下雨都要出門投票，給自己滿滿支持。

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