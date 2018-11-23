朱立倫陪高思博到天壇對天發誓 基進黨堵人…

高思博由朱立倫陪同，赴台灣首廟天壇對玉皇大帝發誓。（記者蔡文居攝）

2018-11-23 11:38

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天上午由新北市長朱立倫陪同，赴台灣首廟天壇對天發誓，指他當選市長後，他及家人絕不利用市長職權，牟取非法、不正當的私人利益或回扣，如違背誓言，願受最嚴厲處分。

高思博發誓後，與朱立倫步出天壇時，基進黨東區市議員候選人李宗霖突然現身「堵人」，他高舉著承諾書紙板，向高思博表達希望所有的市長候選人可以承諾修改行政法人，並追查台南美術館用人的缺失。

朱立倫、高思博得來意後，表達謝謝後，隨即離開，李宗霖一路跟隨至天壇入口的忠義路，再度表達訴求，朱、高2人則在支持者護送下，一起登上宣傳車從天壇出發進行市區車隊掃街拜票。

高思博表示，今天特地來向玉皇大帝及市民公開報告，未來他會打造一個清廉效率的市政府，和現在的市政府絕對不同。因為這裡是台南最早祭天的地方，自明鄭時代在就在這裡祭天，所謂「天聽自我民聽」，他來向天公伯報告，也透過媒體的報導，讓市民知道未來要將台南帶到何方。

朱立倫則以見證人的身分表示，選在天宮廟立誓，也是要讓大家看到高思博認真努力、清廉執政的態度，讓整個台南市民感受到新的風貌，尤其在民進黨連續執政25年之後，很多台南市民希望能改變，高思博就是那位可以帶來新氣象、新執政的人選。

高思博也在天壇說明他的市政宣言，強調說到做到。他表示，市政宣言包括教育局長大家選，不黑箱作業，不會指定人選。決策公開透明，市政會議記錄全上網，防止貪污舞弊。絕不會因為媒體監督、批判市政，而抵制、箝制媒體等十大宣言。

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