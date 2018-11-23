陳其邁20萬人選前之夜 卡位攤販3天日夜守位

賣麻花捲邁粉陳小姐，提前卡位。（記者蔡清華攝）

2018-11-23 11:32

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長選情緊繃，民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚選前之夜，在捷運鳳山西站出口空地，有黨內3巨頭加持，預估20萬人參加，許多有攤販看準這空前的世紀大場，3天前就提前來卡位，有人就只跟陳其邁的場子走，每場營收都十分可觀。

20萬人的大造勢機不可失，卡位的攤商2、3天就來卡位，有人直接以攤位、有人擺桌椅、有人在地上畫白線，日夜都要派人來輪番守位。

賣豆花的黃先生說，看陳其邁的場子一場比一場多人，今晚絕對會爆場，他準備了比平常5倍的份量來賣，隨時加碼調度。

賣麻花捲的陳小姐，在攤位前就插了根陳其邁的選舉旗子，她說，這次選舉她都跟陳的造勢場，「韓國仔那邊人也很多，我就是不想去，我也是有選擇的！」

民進黨「高雄不能輸」信念下，今天選前之夜，以場地容納量而言，民進黨預估可吸引爆滿的20萬人，盼壓過國民黨滿場的10多萬人，把勝選氣勢延續到投票日。

陳其邁陣營評估，從上週六的we CARE大氣球遊行、週日的岡山大造勢，加上吳敦義「母豬說」發酵、陳其邁電視辯論優異表現等事件，已激發出綠營支持者的能量，綠營基本盤幾乎全數回籠，最後一天希望多拉中間選票。

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