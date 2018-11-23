選戰倒數 各投開票所選票最後點交、封存

仁德區各投開票所的主任管理員與主任監察員齊聚公所，進行選票的點交。（記者吳俊鋒攝）

2018-11-23 11:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕明天就是投票日了，包含公職與公投的選票，今由各投開票所進行最後的點交，確認無誤就封存，目前過程順利，但工作人員忙碌不已，有的還不慎被選票紙張的邊緣劃傷，相當辛苦。

選戰進入倒數計時，各候選陣營最後衝刺，而其實全國各公所也忙翻天，以台南市為例，從週二起就開始處理選票相關工作，先是里長選票完成印製，週三下午市長、議員與公投等選票運抵，昨天動員清點，並進行各投開票所的張數分配。

今天一早，各投開票所的主任管理員與主任監察員隨即前去點交，做最後確認，再進行封存，由公所統一保管，明晨領取，過程力求謹慎，不能馬虎。

台南市有37區，以永康人口最多，這次所有的選票合計超過250萬張，142個投開票所的主任管理員與主任監察員齊聚公所選務中心，仔細點算，要讓這次的選舉工作順利進行。

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