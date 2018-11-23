到靈聖宮參拜 盧秀燕：恩主公是公平、正義的

台中市長候選人盧秀燕上午在前總統馬英九陪同下，上總統掃街專車拜票。（記者廖耀東攝）

2018-11-23 11:30

〔記者張菁雅／台中報導〕今天是選舉投票前最後一天，前總統馬英九今日特地陪同國民黨台中市長候選人盧秀燕回到她的大本營－北區、北屯區，進行車隊掃街。出發前，兩人到主祀關聖帝君（恩主公）的北區靈聖宮參拜，祈求高票當選。盧秀燕說，恩主公是公平、正義的，相信經過恩主公加持，政府會公正、中立地辦理選務。

盧秀燕表示，北區、北屯區是她的立委選區，在這裡20年，因此選前最後一天選在這裡做最後衝刺；她也是這裡的媳婦，她當選1屆省議員、6屆立委，都受到靈聖宮恩主公的保佑，這次參選市長，馬前總統很重視台中市，特地陪同參拜，相信靈聖宮恩主公會感受到他們的誠意，讓在地子弟高票當選。她當選市長後，一定回來贈匾感謝，以彰顯恩主公的神威。

盧秀燕也說，恩主公是公平的、正義的，國民黨現在是在野黨，沒有任何資源，相信經過恩主公加持，會讓政府公正、中立地辦理選務。她對選情非常有信心，因為民心思變。

馬英九也表示，對盧秀燕選情有信心，對盧秀燕的勝利有期待。

另外，媒體詢問盧秀燕在選前關鍵時刻是否擔心人身安危？她說，選舉期間，警察非常辛苦，她相信政府會做好選務工作，安危沒有問題。

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