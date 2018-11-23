柯P義勇軍自製老人政策文宣 柯媽被問身體狀況：我很強壯

2018-11-23 11:11

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲拚選情，近來全家總動員分別至各區掃街，柯媽何瑞英、柯爸柯承發今上午前往大龍市場拜票，由於柯砍重陽敬老金，引起老人不滿，柯文哲的義勇軍自製文宣護航，但仍遇民眾抗議、抱怨，要求恢復敬老金。至於身體狀況，柯媽表示，自己很強壯，狀況很好，大家不用擔心。

柯媽上午前往綠營傳統票倉大龍市場掃街，結束後步行至不遠的保安宮，有柯義勇軍自製文宣，上面寫滿柯的都更、市場改建政績等，有一面都是老人福利政策，更寫著「高齡化社會，友孝老大人不能只靠1500元」，盼挽回老人的心。但仍有少數民眾嗆：「不用拜票，給敬老金就好。」也有民眾向幕僚表示，恢復敬老年金才支持。

沿途也有不少支持者大喊「柯文哲凍蒜」，並送上蒜、菜頭祝福盼柯文哲能順利當選，重慶里長莊俊王也現身力挺，並讚柯任內推動大龍市場改建，並表示如此有魄力的市長，應要繼續支持，一席話讓柯媽相當感動，頻頻道謝。

媒體詢問是否祈求選情順利？柯媽說：「當然是要來求順利當選。」至於前天取消下午拜票行程，柯媽連忙說：「不是我取消行程，是他們排行程不曉得排怎麼樣，後來又改。」柯媽表示，身體狀況很好，「你們看我不是很強壯嗎？」讓現場眾人笑成一團。

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