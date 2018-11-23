大選前夕開院會 藍委再批中選會等3單位

立法院今召開第九屆第六會期第十次會議。圖為立法院。（資料照）

2018-11-23 11:17

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院今召開第九屆第六會期第十次會議，僅有國民黨立委林德福、林奕華登記發言，其中林德福再度針對中央選舉委員會、國家通訊傳播委員會（NCC）及促進轉型正義委員會開砲，質疑3單位有政治目的，林奕華則重申對東奧正名公投的立場。

林德福上午在立法院院會中點名中選會、NCC與促轉會，直指促轉會運作明顯有針對性，而中選會近日緊急補正公投意見書，也屬於不合法動用預備金，相關費用應由中選會委員自行負擔，不能由全民負擔，最後則是NCC近日針對TVBS、中天等電視台去干涉、約訪，更讓他覺得「很扯」、「應該改叫髒兮兮」。

最後林也批評，最近總統蔡英文到彰化，竟說如果換了政黨執政，「鐵路高架、捷運、綠能投資都沒有了」，這種說法根本是「心中只有黨派」。

另名藍委林奕華則強調，體育人從小需要接受非常辛苦的訓練，好不容易才能代表國家參賽，不應成為政治籌碼，雖然很多人說不會影響參賽權益，但國際奧會已三度來函說希望維持洛桑協定，國家還是應該遵守，至於有人說可以用獨立隊參賽，她認為這樣對選手將是更大傷害。

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