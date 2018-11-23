新北選前之夜決戰板橋 蘇貞昌大讚舞台「超威的！」

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午回防板橋區進行車隊掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

2018-11-23 10:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕明天就是投票日，新北市長選舉藍綠兩黨的選前之夜都將在板橋舉行，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午回防板橋區進行車隊掃街拜票，談到晚上造勢活動的舞台，蘇貞昌稱讚說「超威的！」不但有1000吋大螢幕，兩旁還有動態視覺，呼籲市民到場為他加油。

蘇貞昌今天將在板橋第二體育場舉行造勢晚會，國民黨新北市長候選人侯友宜則選在板橋第一體育場，兩處地點僅相距1.6公里，藍綠支持者將相互「尬場」比人氣。

蘇貞昌今受訪表示，按照行程安排，最後一天一定是選在板橋、三重的溪南、溪北地區人口最聚集、最大的城市，在最後關鍵時刻跟市民報告，請大家支持，晚上也在板橋及三重舉辦最大場的造勢活動，歡迎市民朋友一起參加。

被問到選情緊繃是否感到緊張？蘇貞昌表示，他不會緊張，而是很誠意、努力，把握每一分鐘、每一秒，希望爭取每一張選票。

蘇貞昌坦言，新北確實選情緊繃，新北市人口400萬人，過去幾年卻淪為後段班，新北市民希望改變，所以要更努力，「新北市民期待改變，就在明天實現。」他呼籲市民一起支持，才能贏得勝利。

談到今晚造勢晚會的舞台，蘇貞昌稱讚說：「哇！超威的！」昨天他到現場去看，舞台不但有1000吋大螢幕，兩旁用動態視覺呈現，各有500吋大螢幕，還有伸展台，相信今晚活動一定很精采，希望市民到現場感受臨場感。

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