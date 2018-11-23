公投只是花15億做大型民調？呂秋遠點出「無價」之處...

各公投案應獲得493萬9267張以上同意票，且有效同意票多於不同意票，公投案才算過關。圖為示意圖。（資料照）

2018-11-23 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一暨公民投票將在明日登場，此次大選較以往不同之處，就是要同時投下多達10件公投案。律師呂秋遠點出，其實公投案大多沒有法律效力，等同花大錢請全民針對各個議題做一場大型民調，但他強調，公投最重要的價值，在於它是一個能夠培養理性公民的過程。

呂秋遠在臉書上寫道，此次公投案達10件，耗費預算15億，但除了第十六案「以核養綠」具有法律效力，能在通過後廢除電業法第95條第1項外，其它案的結果只是向政府表達民眾的共識，遵照與否僅有政治責任，無法律責任，等同是花15億元做一場大型民調。

既然沒有實質效用，是否代表公投意義不大？呂秋遠反倒認為公投的價值「無價」，因為一件公投案從無到有，得經過連署、辯論到投票，過程中每個人都能表達自己的意見、提出個人的看法，並與周遭親友或陌生人思辨，最終做出決定，「這是一個培養理性公民的最好過程」，強調「思考，是公民投票最重要的意義。」

中選會表示，公投第7案到第16案投票權人人數為1975萬7067人，18歲以上未滿20歲的公投「首投族」則有58萬2043人。各公投案應獲得493萬9267張以上同意票，且有效同意票多於不同意票，公投案才算過關。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/