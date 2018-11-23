議員候選人林騰煌涉賄收押 ＫＭＴ黨部扯黨產會被打臉

2018-11-23 10:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨籍宜蘭縣議員候選人林騰煌涉嫌以現金買票賄選，昨經檢方訊後聲押禁見。事後，國民黨宜蘭縣黨部發表聲明指稱，非法黨產會徹底將國民黨清算鬥爭，國民黨幾乎一無所有；對此，黨產會委員狐疑表示，國民黨連賄選也能「問候」黨產會。

據了解，今年70歲的林騰煌曾任2屆蘇澳鎮長、蘇澳鎮代會副主席，基層實力雄厚，4年前鎮長卸任後轉戰縣議員，以156票之差成落選頭，這次選舉是國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名的議員候選人，涉賄遭收押一事已震撼地方政壇。

據檢方調查，今年11月初，林騰煌透過蘇姓女樁腳以每票1000元代價向選民買票，檢警將蘇女拘提到案聲押，並查出林也以每票1000元代價，自行到林姓鎮民住處買票，21日搜索林騰煌的住家及競選總部，查扣選民名冊等證物，林被拘提到案，但矢口否認犯案。

國民黨宜蘭縣黨部則發聲明質疑，此時是否有隻黑手伸入設局、操控、污陷林騰煌也不無疑問，民進黨再次執政後，成立非法的「不當黨產委員會」徹底將國民黨清算鬥爭，現在國民黨幾乎一無所有，黨工退休金都發放不出來，已經是真正一窮二白，哪像執政的民進黨能夠到處揮灑。

黨產會委員今聞訊表示，林姓候選人是否涉及賄選，有待審檢釐清，無法置評。至於國民黨宜蘭縣黨部所稱「不當黨產委員會徹底將國民黨清算鬥爭，現在國民黨幾乎一無所有，黨工退休金都發放不出來，已經是真正一窮二白」云云，此番言論令人困惑。

委員指出，依法律規定，黨費、政治獻金、競選經費捐贈、競選費用補助金等，都屬政黨的正當收入。光以競選費用補助金為例，每票可補助50元，國民黨每年即自國庫獲得1億6千多萬元收入，這樣還叫「一無所有、一窮二白」？相信社會自有公斷。

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