選前衝刺別人狂掃街 他卻專掃別人的總部

2018-11-23 10:54

［記者黃美珠／竹縣報導］無黨籍新竹縣長候選人葉芳棟選前倒數衝刺，不同於對手狂掃街，他近日是狂掃別人的競選總部！

他說，俗話說見面三分情，藉著拜訪各地、各級候選人的競選總部，跟這些候選人、以及所訪候選人的支持者們討論未來新竹的發展與有效的建設，透過間接傳播的力量，讓更多鄉親更能了解他的想法。

相較選戰開打以來，不論是國民黨、民進黨、或是民國黨的對手動輒找人站台加持、推薦，葉芳棟說「我的3位對手還要靠別人幫他們站台，感覺還沒斷奶！」

在拜會過程中，葉芳棟極力呼籲大家把垃圾變愛心，他說，如果所有候選人的旗幟、看板、傳單、紀念品及廣告費都不做，全部捐出做愛心，弱勢家庭小朋友的營養午餐就有著落了。以後選舉都用網路宣傳，所有候選人在公平的起跑線上競爭。

另外繼揶揄對手好像「媽寶」沒斷奶外，他今天也用「It's the economy, stupid（笨蛋！問題在經濟）」抨擊其他3個新竹縣長候選人都在搞政治，卻沒體認到鄉親要的是解決、改善經濟現況。

他說，他如果當選新竹縣長，要在新竹縣建立AI機器人／物聯網園區，結合原有的科學園區、生醫園區，讓整個新竹地區帶動台灣的經濟動脈。而這要從教育扎根，也就是立即善用台大和台科大在竹北的校地，針對AI/物聯網等推動垂直的產業教育，從小學、中學、技職、大學、而到研究所，以及提供職訓，做完整的產業與研究教育。

其他在大新竹的大專院校如：明新科大、中華大學、大華科大等，也會納入完整的技職體系，一起規劃發展。

葉芳棟甚至說，如果台大、台科大不能協助新竹縣成長，他就要讓他們離開，畢竟當初是政治力給了2個學校校地，他就用政治力把2校校地替新竹縣要回來。

葉芳棟說，他當然也希望台大能善用竹北的土地，而為了不讓台大拖延了新竹縣的進步，他執政自然也會提供有利誘因，讓台大覺得在竹北發展對台大是有利的而加速建校。

葉芳棟陣營表示，他們希望藉此使台大在AI／物聯網／生醫等研究在新竹生根，由新竹縣可以提供實際運用的空間。

讓台大、台科大離開？這個想法會不會太過異想天開？葉芳棟說，台大校地所有權早就是台大的沒錯，但是當年新竹縣府力邀台大到竹北，讓台大表面上用「1元」取得土地，但這是用政治力賣地給學校。以前要收回確實不易，但現在有不當黨產條例，其精神就在「不」2個字，他如果當選，會全力朝這個方向去研究，以增加縣府可以運用、促進地方發展的籌碼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/