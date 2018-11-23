選前之夜沒政治大咖 鄭文燦：市民是主角

2018-11-23 10:53

［記者陳昀／桃園報導］選前最後一天，桃園市長鄭文燦今天出發掃街前，在北區競選總部呼籲大家「3招幫鄭文燦催票」，1通電話、10個群組、100個LINE，他也現場Call out自己的小學同學徐玉麗拉票，他說，今天南、北桃園的造勢晚會沒有政治大咖，但有歌手翁立友、大支等人，因為市民是主角，希望大家玩得開心。

「投票率高低還是很關鍵！」鄭文燦說，今天他白天會到蘆竹、中壢車隊掃街，晚上南、北桃園徒步掃街，他要努力爭取每一張選票，如果大家下雨天不方便出門，今晚10點前可以打電話、發LINE幫忙拉票，或更換「臉書特效大頭框」。

鄭文燦表示，這4年證明鄭文燦模式是對的，超越對立、翻轉桃園，讓桃園可以更多元、包容、團結，讓桃園人享有更好的建設，也是他的責任，他要爭取連任，繼續為桃園建設努力，選後大家還是一家人，還是要努力上工。

對於藍營指這次選舉是「人民與民進黨的選舉」，鄭文燦說，這是口水，今天有雨水也有口水，但選後都會過去。

鄭文燦強調，希望這次能有更多綠營議員當選，讓桃園隊變強，每位議員都很拚命、認真，希望選舉可以開出好成績，今天最後衝刺，大家一起努力。

另外，由於鄭文燦這次南、北兩個競選總部分別打造成親子館、「圓五曲」，都頗受市民歡迎，也有不少人爭取保留，鄭文燦說，會跟地主協調，希望讓大家使用更久，「這也證明我持續設立親子館的政策是對的」。

桃園市長鄭文燦call out小學同學拉票。（記者陳昀攝）

桃園市長鄭文燦說，投票率仍是關鍵，呼籲大家明天出門投票。（記者陳昀攝）

鄭文燦競選總部提醒，除了傳訊拉票，也可以上臉書更換特效框。（記者陳昀攝）

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