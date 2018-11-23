假消息擾選舉 蘇嘉全籲投票護台灣

2018-11-23 10:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕九合一選舉即將在明天登場，立法院長蘇嘉全上午受訪表示，這場選舉是攸關全國各地發展的「關鍵一役」，尤其中國近來強化在台政戰活動，選舉過程出現許多干擾台灣選舉的假消息，希望民眾明天一定要踴躍出席投票，用選票來守護台灣。

蘇嘉全指出，網路科技的發展一日千里，台灣也面臨了全新的民主挑戰，中國近來強化在台政戰活動，採用各種手段試圖損害台灣民主，種種不實訊息也甚囂塵上，這樣的現象讓國際民主夥伴們非常關心。

但蘇強調，沒有任何國家可以將虛假、可笑的意識形態強加在台灣人民身上，期盼台灣人透過選票表達出自由意志，這一票不但足以決定各縣市未來4年的發展，更可以讓全世界看見這塊土地對追求真相的堅持、對國家社會的關懷，以及守護自由民主的決心。

對於蔡政府的表現，蘇嘉全表示，近兩年來在新國會全面透明化之下，立法院積極與行政部門溝通合作，完成許多改革工作，許多人民迫切關心的法案也著手增訂修改，同時全面推動國會外交，「這些雖然損及部分人的利益，但都是為了讓台灣持續向前邁進！」

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