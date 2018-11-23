明投票日 宜蘭選舉票估晚上9點開完

明天就是投票日，根據宜蘭縣選委會預估，選舉票約在晚上9點就可以開完。（資料照，記者張議晨攝）

2018-11-23 10:23

［記者林敬倫／宜蘭報導］明天就是投票日，根據宜蘭縣選委會預估，選舉票約在晚上9點就可以開完，公投票則預估要開到午夜，選委會也提醒選民，投票記得帶身分證、印章與投票通知單，身分證必須要帶，沒帶無法投票，選委會也提醒，不要帶手機與攝影器材，以免受罰3萬至30萬。

投票時間預估從早上8點開始至下午4點結束，民眾需帶身分證、印章與投票通知單，至指定投開票所投票；選委會指出，近日網路流傳，今年投票蓋的章，印泥是油性的，不容易乾。當我們蓋選票時，不要沾太多，否則折起來時，會成廢票，是不正確的消息，切勿轉傳。

選委會表示，今年各投票所圈票處備置紅色快乾打印台，供選民圈選選舉票及公投票使用，與往年選舉相同，並未有所更改。

選委會指出，民眾到投票所的投票程序，是按先領選舉票、圈票、投票，再領公投票、圈票、投票的順序，為縮短在投票所內的停留時間，鄉親要事先詳閱選舉公報、公民投票公報。如未收到公報、投票通知單者，請洽詢村里辦公處或鄉鎮市公所。

選委會呼籲，選舉與公民投票同時舉行，民眾應一次進入投票所投票，離開投票所後不得再次進入投票所投票。

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