選前最後一天！黃文玲喊當選只領30k 魏明谷、王惠美市場搶票

選前最後一天！無黨籍彰化縣長候選人黃文玲（圖右）喊出當選只領30k。（記者劉曉欣攝）

2018-11-23 10:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕把握選前最後一天，全力搶票！無黨籍彰化縣長候選人黃文玲喊出苦民所苦，當選之後，每月只領30k，少領的薪水捐出照顧貧童；民進黨魏明谷則是深入彰化市菜市場搶票；國民黨王惠美則是清晨就到彰化魚市場拜票！

黃文玲今天宣布，為了感受年輕人領低薪的困境，如果當選縣長的話，將每月只領30k，由於縣長薪水每月薪水約160k，少領的薪水則是全數捐出，捐出來照顧縣內的貧童，除了苦民所苦以外，更重要的是要提振經濟，讓年輕人不再只領30k；今晚將在彰化火車站向返鄉投票年輕族群拉票。

魏明谷今天一早在彰化市長邱建富、彰化市長候選人林世賢陪同下，就深入彰化市三民、民生菜市場，魏明谷強調，他相信如果一個候選人一直都沒有拿出政見出來，這就代表這個候選人還沒有準備好，希望鄉親繼續讓他執政，讓彰化朝向綠能永續發展；今晚將在彰化市區進行徒步大遊行，搶攻最大票倉。

王惠美今天清晨就深入彰化魚市場拜票，深入基層來握住每一雙手，隨後前往社頭進入車隊掃街，今天晚間將在鹿港進行團結勝選掃街，返回鹿港家鄉，全力催出在地選票，來打贏選戰。

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