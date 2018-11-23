蔡壁如稱姚文智選不上 丁守中：打破藍綠變算計藍綠

2018-11-23 10:10

〔記者鍾泓良／台北報導〕地方選舉本週六投票，台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如日前於團隊框貼訊息，指「姚文智根本選不上！」她更提到，若讓國民黨拿回台北、新北加上台中或高雄其中之一，2020民進黨的總統選舉還有機會嗎？國民黨台北市長候選人丁守中今天受訪表示，柯文哲口口聲聲說要打破藍綠，但實際上都在算計藍綠、騙藍騙綠，認為現在只有蔡壁如操作棄保，更說就算蔡英文下台有甚麼不好，「那是對台灣最好的事情！」

姚文智於臉書表示，柯文哲今天將宣布這屆若當選將做滿4年，將是這4年最大的謊言。丁守中說，柯文哲過去的承諾都跳票，他的話還可以相信嗎？進入選舉倒數，丁守中也狂掃青年票，柯文哲也主打要聽孫子投票，丁說，現在年輕人應該都發現，青年支持柯文哲，但台北的青年失業率全台最高，台北年輕人白支持柯，浪費大家機會、虛耗大家青春。

媒體詢問，今天車隊掃街到內湖南港、松山信義，都是屬於柯文哲過去得票率比較高的地方，認為有搶攻柯票倉的意味。丁守中說，港湖、松信一直維持得不錯，12個選區都需要掃一遍，今天安排到港湖、松信。

總統馬英九今天將到場幫丁壓陣，國民黨選戰攻擊線往北移，丁守中回應，台北市民要覺悟，柯文哲過去4年政策停擺，花的預算比前市長郝龍斌還多22億元，但沒有大建設，只能說嘴拆除忠孝東路公車專運道及北門，舉例郝8年開通57公里的捷運，柯文哲卻是1公里都沒有；軟體方面，老人、年輕人都得不到照顧，還有婦女受到歧視等，「你柯文哲做了甚麼事情？」

姚文智表示，丁守中沒有拒絕國民黨主席吳敦義的勇氣，讓輕蔑女性的人站台，認為丁沒有資格當市長。丁守中說，他過去年年評鑑最績優立委，能夠以政黨外交、國會外交代表國家，認為自己比柯文哲、姚文智都有條件做首都市長。

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