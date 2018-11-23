黨產會：國民黨仍藉民眾服務社進行輔選

黨產會現正調查民眾服務社是否為附隨組織，查出湖口民眾服務社為黨營欣光華公司所有，國民黨至今仍利用民眾服務社進行輔選活動，例如11月10日國民黨新北市長候選人侯友宜與楊文科在新竹一同掃街，起迄站皆位於湖口民眾服務社。圖為國民黨掃街宣傳海報。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-11-23 09:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會持續調查民眾服務社是否為國民黨附隨組織，發現國民黨早在1950年代利用民眾服務社進行輔選，直至今年連掃街遊行起迄站也設於民眾服務社，國民黨總裁蔣介石更曾特別指示，「民眾服務工作與選舉工作並無衝突」。

據了解，今年11月10日國民黨新北市長候選人侯友宜陪同黨內新竹縣長候選人楊文科一起掃街拜票，其隊伍出發集合地點位於湖口民眾服務社，最後終點站也設在湖口民眾服務社。

黨產會也查及，新竹縣湖口民眾服務社不動產為國民黨黨營事業欣光華所有，以每月2萬6千多元租金出租。

黨產會委員表示，國民黨曾明訂「中國國民黨推行民眾服務工作綱要」，以民眾服務社吸收民眾入黨，明確規定「民眾服務社是分配黨員服務工作的樞紐，並在服務工作中展開組訓、宣傳、民運、社調等活動，從而吸收優秀愛國份子入黨」。

委員指出，早在1955年6月20日，擔任國民黨總裁的蔣介石在中央委員會上，針對「中國國民黨推行民眾服務工作綱要草案」案表示，「民眾服務工作與選舉工作並無衝突，蓋民眾服務工作確能深入有效，獲得民眾信仰，則在選舉時，民眾對民眾服務處站工作人員之表示，自然無不信從」。

「若輔選有功，還可獲國民黨頒獎！」委員也舉例，2007年台灣省民眾服務社全力輔選國民黨基隆市長候選人張通榮，國民黨在張當選後，曾派組發會社工部代表黨主席頒發榮譽狀給省社理事長林仁德，授獎原因載明「讓本黨順利達成政治任務」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/