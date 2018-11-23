五毛黨快失業了！傳中國研發「群控軟體」同時控制大量社群軟體

2018-11-23 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕為了在網上取得發言權、控制風向，中國大量雇用網軍在被鎖定的目標上洗版，據報導，中國已經研發出新的「群控軟體」工具，號稱可同時控制大量的社群軟體帳號幫助行銷，更直接控制輿論、帶風向。

《科技新報》報導，這款「群控軟體」，號稱能用一台電腦同時操控多支手機或手機模擬器，過去，一個人頂多只能操作10支手機的社群軟體帳號，如今，操控量增幅10倍以上，「大量的進行加好友、發貼文、刷按讚數和刷流量等行銷操作」，製造不存在的網路聲量，或引導某些議題被熱議的假象。

據報導，群控軟體已在中國微信（WeChat）引發亂象，並引起騰訊的注意，且出手打擊，封殺大量的假帳號，但還是無法消滅所有的群控軟體，而目前群控軟體已在其他社群包括 Facebook、Instagram 和抖音等發現蹤跡。

報導指出，群控軟體甚至可以透過一台電腦，「快速放大網路聲量，營造特定的民意和討論氛圍，進而影響群眾對議題或選舉的判斷」。

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