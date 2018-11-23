國安人士示警：台灣選舉結果 北京驗收統戰滲透成績單

明天就是投票日，國安人士提醒，中國平時對台統戰滲透，拉攏基層、培植親中勢力與在台代理人，選前收網，「台灣選舉結果就是北京驗收統戰滲透的成績單」。（歐新社資料照）

2018-11-23 08:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕明天就是投票日，國安人士提醒，選舉進入倒數的激戰時刻，中國網軍很可能密集發動攻勢，以假消息製造候選人間的矛盾與攻防，並攻擊特定政黨、干擾台灣選舉。他並強調，中國平時對台統戰滲透，拉攏基層、培植親中勢力與在台代理人，選前收網，「台灣選舉結果就是北京驗收統戰滲透的成績單」。

國安人士分析，中國長期以來，投入大量資源對台統戰滲透，其可歸納為8種模式，包括「一代一線」基層滲透、透過學術與智庫接觸、惠台籠絡增進認同、培植親中勢力、藍綠區別對待、以民逼官、強化輿論戰與心理戰、形塑「一中」假象等。另一方面，對岸也透過機艦繞台、挖我邦交國、打壓我國際參與等方式，威嚇國人。

他指出，到了選舉之時，中國則會加大輿論戰與心理戰，透過網軍散佈假消息，指示中媒詆毀蔡政府政策，並要求親中台媒配合，同時利用台灣網路媒體的即時新聞需求特性，在部分台媒為追求點閱率，未查證的情況下，以「複製、貼上」的方式，放大假消息在社會輿論上的威力，日本關西機場事件就是最好的例子。

黨政人士表示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜在短短3、4個月竄起，網路聲量突然爆漲，挺韓網友被起底IP來自境外，不只日、韓、越南、印度等亞洲國家，還包括委內瑞拉、烏克蘭、俄羅斯、墨西哥等國；「韓國瑜現象」從網路虛擬造勢，成功轉化到實體，就是境外網軍操作輿論戰與心理戰的成果。

黨政人士解釋，過去中國介入台灣選舉是採直接施力方式，1996年首度總統直選時，中國試射飛彈；前中國國務院總理朱鎔基在2000年總統大選時公開嚴厲警告台灣民眾，不過，都造成反效果，現在中國手法越來越細緻，檯面上已不「說三道四」，但檯面下卻利用「銳實力」，以隱匿性、欺騙性手段，透過假消息與金錢收買的方式，干預台灣選舉。

知情人士透露，台商圈早傳出，有在中國投資的台商被特地請到北京，對岸涉台部門拿出中國認可的特定候選人名單，要求以實際行動給予支持，除了要求「票票入軌」外，也要捐款給這些候選人，台商只能摸摸鼻子認了。而北京平時也以金錢籠絡、收買台灣意見領袖及地方樁腳、宮廟、親中政黨與團體、特定媒體等，「現在就是驗收成績的時刻」。

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