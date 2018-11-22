蘇貞昌感性催票 「讓自由傳承一代又一代的子子孫孫！」

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在新莊造勢，最後下起雨，他與副總統陳建仁、太太詹秀齡以及台上議員、里長參選人一起向2萬多名支持者鞠躬致謝，懇託支持。（記者葉冠妤攝）

2018-11-22 23:23

〔記者葉冠妤／新北報導〕選戰倒數第二晚，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今在新莊辦造勢晚會，超過2萬5千名支持者擠爆現場，晚會最後下起雨，蘇貞昌與太太詹秀齡、站台的副總統陳建仁、議員候選人一起鞠躬，蘇更感性強調這次出來參選，是因為實在不願台灣人失去民主自由，拜託大家一起守護拚命爭來的價值與台灣這塊土地，「讓我們的自由傳承一代又一代的子子孫孫！」

詹秀齡今晚全程坐在觀眾席，與支持者一起參與晚會，蘇貞昌到最後才邀請太太上台，說道他特別感謝太太，蘇表示，過去威權時期，國民黨曾闖進他家翻箱倒櫃示警，但太太依然堅定支持他，他要感謝太太一路以來的勇敢陪伴。

接著，蘇貞昌感性地說，他這次出來，是因為實在不願台灣人失去民主自由，他要拜託大家一定要出來投票，一起守護拼命爭來的價值，守護台灣這塊土地，「讓我們的自由傳承一代又一代的子子孫孫！」

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