金門雙雄明晚對決 謝宜璋母病暫停競選活動

2018-11-22 23:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門5合1選情沸騰，明天選前之夜，縣長候選人兩強楊鎮浯、陳福海將同時在金門人口最多的金城鎮拚場尬人氣；楊鎮浯請來縣籍旅台名嘴董智森、前立委蔣孝嚴等人站台，陳福海則由現任鄉鎮長等出席造勢大會，兩人均盼集中選票，勝過對手。

而預計明晚7點在金城北鎮廟口戲台舉辦「我們不一樣」感恩之夜的縣長候選人謝宜璋，原也預告今天要總結「金酒東北試釀案」，但因母親凌晨發生大動脈剝離，緊急隨同搭直升機後送台灣手術，競選工作團隊宣布停止一切競選活動。

謝宜璋強調，作為人子，「非為邀名志在贖罪」，只求母親平安；對於暫停相關活動，對各界表達歉意。支持者得知，紛紛主動集氣。

明晚的選前之夜，楊鎮浯「真實、實在勝選晚會」，晚上7點至9點在國民黨金門縣黨部登場，邀請台語唱將蔡秋鳳帶動氣氛，立委林麗蟬及前立委蔣孝嚴、郭素春、縣籍旅台子弟董智森站台。

陳福海的「金城感恩晚會」則於晚上6點至9點，在金城體育館後方廣場舉行，仍將安排近日助講帶動不少人氣的鄉鎮長等班底上台，爭取選民支持。

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