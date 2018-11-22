林姿妙造勢晚會4名子女力挺 溫情訴求賺眼淚

2018-11-22 22:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙今晚舉辦選前最後一場造勢晚會，4名子女現身力挺，訴說她一肩扛起家計的心酸，賺人不少熱淚。

林姿妙造勢晚會訴求「翻轉宜蘭」，前行政院長張善政到場助陣，他說，前宜蘭縣長林聰賢執政期間，縣府農地政策引起不少民怨，現在的民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀不講政策，處處抹黑林姿妙，請陳陣營端出牛肉停止抹黑。

林姿妙說，她若能當選，不僅要續辦童玩節，還會辦的更好，並推動免費學童午餐，減輕年輕夫妻負擔，請鄉親給宜蘭改變的機會，此時台下支持者喊出「林姿妙凍蒜」，現場氣氛相當熱絡。

之後，林姿妙女兒林羿伶拿著麥克，唱起台語歌曲《心肝寶貝》，帶領3個弟弟上台，向媽媽獻花，唱到最後，林羿伶與林姿妙相擁而泣，支持者感動得頻頻拭淚。

林姿妙先夫林明正曾任省議員，夫妻倆育有1女3男，丈夫20多年前病逝，她38歲守寡，次子林佑澤以感性口吻說，父親逝世後，母親要照料4名子女與高齡婆婆，一人照顧5人，因為受過苦，格外重視社福政策，因此力推免費學童午餐，盼減輕家長的負擔。

林佑澤說，他的母親林姿妙不貪不取，卻在宜蘭縣長選舉中屢遭攻訐，他擔心昔日高雄市長選舉黃俊英事件在宜蘭重演，請鄉親睜大眼睛，向負面選舉說不，幫助林姿妙高票當選。

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