鄭朝方選前衝刺 車隊掃街分白天版、關燈版

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方白天版的車隊掃街，跟一般候選陣營一樣，但是入夜後有「關燈版」的驚喜。（記者黃美珠攝）

2018-11-22 22:36

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天也發動車隊掃街，還分白天版和晚上「關燈版」！白天的車隊一如傳統造勢陣容，在各鄉鎮遊走打「陸戰」，到了晚上「關燈版」上陣，他的戰車添上燈光、五彩氣球、充氣卡通布偶等，領著花鼓隊、宣傳車遊街，由鄭朝方親自邀請鄉親參加在竹北文化公園舉辦的「音樂方城市」，搭配他推出的政見懶人包，從選前48小時開始替鄉親惡補，了解也實際體驗鄭朝方要帶領新竹縣走上的新方向。

至於面對對手徐欣瑩陣營的提告，鄭朝方透過幕僚說，白米案已進入司法調查中，他所陳述也都是事實，目前就靜待司法釐清。但他要呼籲徐欣瑩應坦然面對，不要想藉由提告來轉移焦點。

鄭朝方陣營表示，他們整理出過去鄭朝方所提出包括：原民政策、全民體育政策、以及所有縣長候選人中僅見的動保政策等各項政見，統整做成了鄭朝方政見懶人包，讓選戰的最後關鍵時刻，鄉親可以迅速惡補，認清楚自己到底要什麼樣的人當未來的縣長領航新竹縣。

針對徐欣瑩涉及白米賄選案，鄭朝方昨天透過競選團隊發出聲明表示「全案已遭檢警調查且有媒體持續報導，她自己應該坦然面對司法調查，不要想藉由提告轉移焦點。」

該陣營表示，鄭朝方呼籲徐欣瑩選前應該著重政見研擬來爭取選民認同，一昧的打「告急牌」採取悲情訴求，甚至試圖模糊選賢舉能的焦點，用傳統選舉文化的舊思維，只會讓新竹縣持續困在一灘死水裡，絲毫沒有幫助。

鄭朝方辦公室主任羅景賢則說，做愛心沒有問題，但賄選就是不可以。如果沒有做，誰能抹得黑？對手陣營說一套做一套，不把送白米事件說清楚，還把不利於她的訊息通通歸咎是抹黑栽贓，難道不是做賊心虛嗎？

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