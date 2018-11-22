站台力挺蘇煥智 呂秀蓮：明年推台灣和平中立公投

2018-11-22 22:27

〔記者楊金城／台南報導〕選前倒數，無黨籍台南市長候選人蘇煥智今晚（22日）在新營舉辦「大溪北之夜」造勢晚會，出現重量級神祕嘉賓，脫離民進黨的前副總統呂秀蓮特地為蘇煥智站台助選，她說是義不容辭，情義相挺，選前為台南市長選情投下變數。

呂秀蓮也呼籲選民，在這次東奧正名公投一定要投下同意票，她還說，最大願望就是推動台灣成為和平中立國，明年提公投案連署。

呂秀蓮強調，她一定在明年2月27日提出台灣和平中立公投連署提案，已備妥2萬份連署，台灣人不必再哭228，228的噩夢要結束，走出台灣夢，明年連署40萬份後就會召開國際會議，未來台灣和平中立公投案會綁2020總統大選一起投票。

呂秀蓮說，她是「心靈脫黨」，追隨民意脫黨，不想退黨對民進黨造成傷害，她離開是因感覺如果一個政黨黨德、黨紀、黨魂失去時，她就不必再受政黨束縛，但她不會對民進黨口出惡言。

呂秀蓮說，這次公投案以東奧正名公投最重要，中國和國際奧會很緊張，如果未過，台灣會深受傷害，中國人會笑台灣人自己不做台灣人，北京又是如何反應？小英政府做好準備因應如果公投案通過？如處理不好，台灣內部傷害很大。

呂秀蓮說，台灣成為和平中立國後，不必參戰，也不必陪人戰爭。

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