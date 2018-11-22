蔡英文立「軍令狀」全黨動員 不讓境外干擾勢力得逞

蔡英文立軍令狀，要求全黨總動員，守護台灣民主。（記者顏宏駿攝）

2018-11-22 22:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕選戰倒數，總統蔡英文再次來到彰化為黨內縣長候選人魏明谷拉抬聲勢，蔡英文說，這次選舉是「台灣民主的保衛戰」，境外勢力和反改革的勢力不斷阻礙台灣的民主，她已立下軍令狀，全黨上下總動員，用力拉票，無論如何不能讓國民黨反動勢力再回來，台灣人千辛萬苦建立起來的民主制度絕對不能倒下去，絶不能讓境外的勢力打敗。

蔡英文感慨地說，過去這段時間，當台灣的主權被矮化的時候，當中國打壓台灣的時候，看不到對手國民黨為台灣說一句話，當民進黨做地方建設時，對手總是一再為反對而反對，現在要選舉了，卻是毫無彰法的亂開支票。

蔡英文表示，民進黨永遠站在改革和進步的一邊，現在境外勢力又不斷地用臉書、Line來干擾台灣的民主選舉，無論如何，大家要投票當天，一定要站出來投票，向境外勢力說不，也支持改革的力量，她懇求彰化鄉親相信魏明谷，相信彰化，在選舉最後時刻，在彰化進步關頭，全力出來拚，用手中神聖的選票，支持魏明谷，選對的人，做對的事，讓他守護民主，建設彰化，不走回頭路。

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