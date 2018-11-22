侯友宜三峽造勢晚會 呼籲選民「團結向前走」！

2018-11-22 21:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今晚參加位於三峽的造勢活動，與藍營議員洪佳君、黃永昌、王明麗、林金結和候選人江怡臻一起懇請支持，在場民眾熱情相挺，高喊凍蒜，全場氣氛high到最高點。

市長朱立倫下午先陪侯友宜在新店車隊掃街，晚上又到三峽輔選，他稱讚侯友宜「更有協調力、更有執行力」，並細數三峽這些年的建設，包括捷運三鶯線、三鶯大橋改建、三鶯二橋、三角湧大橋等橫跨大漢溪、三峽溪的重要交通建設，都是他跟侯友宜一一實現，朱立倫火力全開，抨擊中央執政無能，呼籲大家24日用選票給民進黨教訓，讓民進黨了解真正的民意。

侯友宜到場時，在旗隊護送中走向台前，支持者熱情高呼「凍蒜」，爭相與侯友宜握手，總算才讓他走上台站定。

侯友宜感謝一路走來所有的朋友同仁協助，讓他有機會當到警政署長，參選市長以來，他同樣抱持著包容和感恩的心，並且以此看待對手，「因為選舉是一時的，希望選後大家還可以一起為台灣、團結向前走。」但是對手一路用抹黑和奧步競選，還把他的娘家也罵進去，選舉實在不必選成這樣。

侯友宜說，父親在日治時期被派到日本修飛機，戰後又被國軍派到中國打仗，回來台灣後，靠著豬肉養活一家人，他的家訓就是只認是非對錯，不認黨派顏色，希望大家給他一個機會，讓他為新北市民實現安居樂業的理想。

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