不到10坪大 「全國最小」投開票所在這裡…

2018-11-22 21:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年大選綁公投，每個投開票所就有6個投票匭，而設在中西區尊王公壇的投開票所，空間不到10坪，另1處安平區國平里活動中心長青文康室的投開票所也差不多如此，之前中央選舉委員會來視察場地時，就形容是「全國最小」投開票所。

市長、市議員與里長選舉投票就有3個投票匭，加上10項公投案設置3個投票匭，尊王公壇與國平里長青文康室有限空間，要塞進6個投票匭，同時容納選民領投票進出與選務人員位置，極具挑戰性。

例如以往選舉投票，尊王公壇投開票所使用廟內前方空間就行，這次將暫時挪開1張供桌騰出空間之外，投票動線也將延伸至兩側走道，可說是最貼近廟內供奉神尊，全程有「神明監票」。

投開票所編號976的尊王公壇，投票人數有1164人，編號1003的國平里長青文康室，投票人數有1675人，選票加公投票都不算少。

南市選委會表示，已經模擬過領投動線，之前中央選舉委員會來視察時，也有認可「過關」，全市其他類似小型投開票所當然也沒問題。

也有選務人員形容說，公投綁大選，選務相當吃重，真是以「防災」規格戰戰兢兢面對，期望當天投票過程順暢無誤。

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