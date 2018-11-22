站台力挺蘇貞昌 陳建仁：蘇非常了解新北市民需要什麼

2018-11-22 21:48

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在捷運南勢角外廣場舉行造勢晚會，副總統陳建仁首度為他站台。陳建仁稱讚蘇貞昌過去的政績看出他「衝衝衝」的魄力和執行力，提出的政見是為市民著想，是位「真的知道市民需要的候選人」。

陳建仁表示，過去曾經和蘇貞昌共事過，非常了解蘇貞昌個性，蘇貞昌做事情一定是非分明、做得很好、很有效率。

陳建仁以當年擔任國科會（科技部前身）主委為例，在時任行政院長蘇貞昌支持下，南部科學園區開發且讓台積電廠區進駐；現在中美貿易大戰，許多台商欲將生產基地遷回台灣，新北市有土地、有人才、有台北港，鄰近桃園機場，倘若蘇貞昌當選新北市長，一定能發揮長才、把握趨勢，為新北市帶來更好的經濟與就業機會。

陳建仁細數雙和醫院、土城頂埔科學園區等北縣政績。陳建仁強調，蘇貞昌很有執行力，一定能為地方帶來愈多福利、成績。

陳建仁說，蘇貞昌拋出老人假牙補助、智慧垃圾清運、垃圾袋降價、親子體驗博物館等政見，是出於了解市民的需要，真正地為市民著想、真正地體貼市民；新北市選舉還有個重要意義，這也是個關乎價值選擇的選舉，所有鄉親一定要為民主、自由投票，「唯一支持蘇貞昌，你的一票決定新北市的未來，也決定台灣的未來」。

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