再打土地財產爭議！ 段宜康出示匾額感謝「侯大善人」

段宜康拿著寫著「惠我良多」的特製匾額，諷刺表示要代替劉家感謝侯友宜「熱心善良」得幫他們找回失散多年的親人。（圖擷取自段宜康臉書）

2018-11-23 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康持續追查國民黨新北市長候選人侯友宜的土地財產問題，段宜康指出，許多繼承人根本就不知道他們還有這個土地持分，他昨晚（22日）更在臉書直播上，諷刺侯友宜是「大善人」，更出示一塊感謝匾額，表示要代替其中一名因為侯友宜才知道自己有土地持份的劉姓地主，對侯友宜「表達感謝之意」。

段宜康直播時說，自己特別找到了一位劉姓地主訪談，以釐清侯友宜的土地問題。劉姓地主指出，他的太祖公日治時期住在新莊劉家厝，擁有300多坪土地，育有4兒。太祖公妻子去世後，大家一一搬離新莊，而太祖公除了一名兒子與其後代仍居住在台灣，其他兒子的後代紛紛遠赴中國、日本，而留在台灣家族後代的就是這位受訪的劉姓地主，他對自己先人留有土地完全不知情，直到侯友宜委託人告知才發現這件事。

侯友宜委託人同時也連絡了以在中國及日本的另外2房地主，表示願意協助辦理公證，證明他們擁有土地，不過條件是公證過後，必須要以一坪60萬的代價賣給侯。對此，居住在台灣的劉姓地主因為一直都待在台灣，有辦法調閱相關戶籍資料，能夠證明自己擁有土地權，而不需要透過侯協助公證，因此拒絕賣地給侯友宜。其中原因之一也是因為侯的每坪60萬開價，遠低於劉姓地主所查到的150萬行情價。

段宜康也出示了相關圖片，表示所有侯友宜自稱「祖產」的房產，都是劉家的祖產，不知為何登記在侯友宜岳父名下。段宜康最後也拿著寫著「惠我良多」的特製匾額，表示要代替劉家感謝侯友宜「熱心善良」得幫他們找回失散多年的親人，並告知有這筆祖產土地，諷刺侯友宜為了利益，花費龐大時間尋訪到這些擁有繼承權的地主買地，還聲稱自己是因為佔了別人的地才負責買地，假裝很負責的樣子。

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