1124平安夜行動 派員找韓國瑜和侯友宜簽署未果

為共同守護1124投開票日的平安，43個民間團體發起平安夜連線，邀請各縣市長候選人簽署「平安夜承諾書」。圖為人本教育基金會董事長史英（中）等人昨天召開記者會。（資料照）

2018-11-22 21:15

〔記者林曉雲、何玉華／連線報導〕發起1124平安夜守護行動的民間團體，今天派員前往高雄市長候選人韓國瑜掃街終點、以及新北市長候選人侯友宜的競選總部，希望兩位候選人可以簽署承諾書，人本教育基金會執行長馮喬蘭今晚表示，很可惜韓國瑜和侯友宜均未簽署，有一家媒體報導指韓國瑜簽了，但民團到目前仍未收到。

馮喬蘭表示，11月19日由43個公民團體組成的「平安夜連線」，要求各縣市長候選人能簽署承諾書，「正式表態將嚴守法律，不以非法暴力方式面對選舉結果，並堅持以競爭取代鬥爭之原則，以和平理性方式看待選舉。」不斷以私訊候選人臉書專頁、傳真與致電競選總部等各種方式，竭盡所能遊說候選人們簽署，但截至昨天，選情最為激烈的新北市和高雄市，候選人侯友宜及韓國瑜均遲未表態。

馮喬蘭指出，平安夜連線今日（11月22日）派出1124高雄和新北代表，分別前往韓國瑜市長候選人掃街終點「大岡山韓國瑜之友會」，以及侯友宜市長候選人競選總部「市民總部」拜會，期望能與候選人當面解釋，敦促簽署平安夜承諾書，表態支持非暴力的選舉文化，一同深化台灣民主。

馮喬蘭表示，高雄市連線代表於今日中午抵達韓國瑜掃街造勢終點「大岡山韓國瑜之友會」，向韓國瑜候選人遞交平安夜承諾書。韓國瑜仍避不見面，僅派發言人代為面對連線代表，但仍然是推托閃躲、相應不理。

馮喬蘭說明，新北市連線代表在今天下午拜訪侯友宜候選人競選總部「市民總部」，現場義工表示稍早確有收受連線傳真到的承諾書，然在總部辦公室內不但沒有人能回應簽署與否，更沒有人能聯繫上候選人或負責人，拒絕收受承諾書。

對此，侯友宜下午受訪時表示，自己沒有簽署，30幾年來，他為社會治安努力工作，守護社會治安本來就是責任，身為一個候選人，理所當然要盡到讓社會治安安寧的這一個角色。

馮喬蘭強調，「平安夜承諾書」的發起，是由於民間社會有一股憂慮。擔心台灣得來不易的民主，在這次選舉中遭受重大打擊，尤其是韓國瑜候選人在造勢會中帶領群眾高唱「夜襲」，從而有其他候選人也開始傳唱，讓大眾不得不擔憂，選舉那一晚，是否能有個平安夜，他們要再次呼籲，兩位候選人出面承諾：願意約束選舉團隊，嚴格遵守選罷法，不做任何非法，或可能引起非法抗爭的行為，盡速回應「平安夜承諾書」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/