揭東奧「中國的目的」 呂秋遠：不敢表態就當中國台北人

中華奧會活動粉絲專業日前在臉書上呼籲民眾對第13號「東奧正名」公投案投下不同意票，因此律師呂秋遠認為，按照目前中華台北奧會的舉動與表態來看，就算公投通過，他們也絕對不會按照公投決議進行。（圖擷取自中華奧會活動粉絲專業臉書）

2018-11-22 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕知名律師呂秋遠今天針對「東奧正名公投」一案表示，目前依中華台北奧會的舉動與表態來看，就算公投通過，他們也不會按照公投決議進行，但如果台灣人繼續不敢表態「希望以台灣名義參賽」，反而會讓中國達到他們想要的目的。

呂秋遠今天在臉書發文說，「一開始這個公投就已經注定無效」，因為按照目前中華台北奧會的舉動與表態來看，就算公投通過，他們絕對不會按照公投決議進行，更何況公投結果本來就不能約束民間團體或個人，政府也無權能管。

然而，雖然這件事的結果掌握在「全體會員以及中國」的手中，但如果連台灣人都因擔心要求正名會害運動員無法出賽，就不敢表態希望以「台灣」名義參賽東奧，反而會達到中國他們想要的目的，此後中國就更有理由可以宣傳，「台灣人非常喜歡中國台北這個名稱」，台灣如果想要改名就是在挑釁。

呂秋遠指出，「既然公投沒約束力，民間團體也不會照做，那麼國際奧委會憑哪一點開會檢討我國會籍？只因為這個國家的人民內部表態，希望以台灣名義參賽？」，如果台灣人現在連表態自己正確的名字都不敢，就只能活該成為「中國台北」人。

呂秋遠強調，「政治歸政治，體育歸體育」是只有被壓迫慣的台灣人自己在講而已，真正殘酷的現實就是，「政治決定體育，而且強烈的滲入體育，無所遁形。」

呂秋遠臉書全文

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