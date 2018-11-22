陳菊首次陪同陳其邁掃街 籲守護高雄價值別再霸凌仇恨

陳菊首次陪陳其邁同車掃街，出發前2人帶領市議員候選人捻香祈福，陳其邁呼籲市民守護高雄價值別再霸凌、仇恨。（記者黃良傑攝）

2018-11-22 20:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚首次和「花媽」陳菊同車掃街拜票，2人帶領其他同黨市議員候選人車隊掃街，由前鎮區的代天院廟埕出發前，出發前陳其邁受訪為花媽抱屈，不管是國民黨或者是對手的網軍，持續這樣攻擊花媽「讓我覺得不捨」，呼籲不要把選舉變成一種霸凌或仇恨，更不應把高雄貶得一文不值，對高雄人和花媽來講都不公平。

陳菊陪市長候選人陳其邁及其他市議員候選人捻香祈福，車隊於晚上7點左右出發掃街，出發前，陳其邁體貼遞了一瓶蜂蜜檸檬水給花媽喝，陳菊微笑說「是檸檬汁」，今天有點感冒但不影響掃街行程，因今晚剛好有空，便陪候選人掃街前鎮、小港區，這兩區是很重要的地區。

陳菊北上擔任總統府秘書長，扛下幫助總統改革重責，陳菊表示戶籍在高雄，24日一定會回來這裡投票「我投陳其邁」，支持花媽的朋友也要投給其邁。

今晚是陳菊首度和陳其邁同車掃街，陳菊說，陳其邁拜票非常誠懇、成熟，沒有什麼撇步可敎，為了高雄的價值，這一場選舉很重要，為了高雄市政的延續，大家都應站出來支持其邁。

陳其邁因這幾天的掃街拜票，手部有些受傷，疑似肩膀韌帶發炎，不過，選舉到了倒數時刻，每分每秒都要把握，也沒時間貼貼布消炎。

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