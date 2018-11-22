批侯比不過朱 蘇貞昌霸氣喊話：我一定超越朱立倫

民進黨新北市長候選人蘇貞昌在捷運南勢角站外廣場舉辦造勢晚會。（記者李雅雯攝）

2018-11-22 21:29

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚6點在捷運南勢角站外廣場舉辦「雙和造勢晚會」，7點半開始現場下起傾盆大雨，支持者身穿雨衣全程參與，蘇貞昌縮短演說到5分鐘，強調國民黨新北市長候選人侯友宜在能力、魅力、影響力都比不過現任新北市長朱立倫，但「蘇貞昌一定超越朱立倫」。

蘇貞昌上台先向現場支持者深深一鞠躬，開場即強調捨不得現場支持者淋雨，會縮短演說時間，鼓勵所有人比較看看他和侯友宜的差別，不用看情緒、過去，好好地為未來做出選擇，他的政見提出5萬多字、100多頁；侯友宜僅有1頁、1000多字，「就拿到檯面上比比看」。

蘇貞昌說，民主不是從天下掉下來，也不是從地上冒出來，民眾要享受投票的權利！有人說，這次是總統蔡英文的期中考，也有人說是朱立倫的期末考，但投票是要講未來4年，為未來做選擇、做決定，這次選舉不是蔡英文也不是朱立倫在選，而是蘇貞昌和侯友宜在選，就這兩個人，侯友宜是朱立倫的副手，「我是朱立倫的前手」。

蘇貞昌說，「侯友宜能力、魅力、影響力都比不過朱立倫，蘇貞昌一定超越朱立倫！」蘇貞昌呼籲，選民若想讓新北市有所改變，當天一定要去投票，且為蘇貞昌多拉一票。

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