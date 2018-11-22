盧秀燕稱選舉不簽承諾書 網友翻舊文2次打臉

2018-11-22 20:55

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕地方選舉週六投票，民間團體發起「平安夜連線」，邀請六都市長候選人簽署，台中市長林佳龍已簽署，但對手盧秀燕拒簽，她今天說從政以來選前都不會簽任何連署。不過，網友翻出舊文指出，盧2015年選立委時，即曾簽署「愛動物宣言」，這也是繼去年底她拒簽「改善空氣品質承諾書」後，被網友第2次打臉。

今天43個民間團體為了避免選後可能的非法活動，邀請六都縣市長候選人簽署「平安夜連署書」，希望選舉結果出爐，不會有任何非法情況發生，台中市長林佳龍已加入簽署，但盧秀燕拒簽，並說從以前當立委到這次都一樣，選舉期間任何團體的連署書，基於公平起見，她都不會簽署。

對此，有網友再次翻出舊文2次打臉盧秀燕，直指她2015年選立委時就曾與總統候選人朱立倫一起簽署「愛動物宣言」，嘲諷盧「對公平跟從不的定義，真的很特別」，也有網友貼文指，「還以為是有選前要搞怪的原則XDDDD」。

相關貼文一出後，隨即引發熱議。網友紛紛質疑盧，「是想要在那天幹嘛」、「怕簽了不能走奧步ㄅ」、「滿口謊言的一個人」、「簽了就不能搞事情了啊」、「不用反省，真棒」。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇則說，「愛動物宣言」是盧秀燕自己發起的活動，請不要再亂傳謠言，他們已很厭倦了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/