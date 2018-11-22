找回縣治所在地光榮 苗栗市長3選將勾勒未來

2018-11-22 21:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕選戰倒數，國民黨籍邱鎮軍、無黨籍賴桂煖、張喜慶等3名苗栗市長候選人，今天分別以徒步掃街、專家學者站台、車隊拜票方式爭取支持；邱提出「苗栗多瑙河」、賴規劃「苗栗柏克萊」、張則打造「客家文化城」，都勾勒美好願景，盼找回縣治所在地苗栗市的昔日光榮。

苗栗市曾是苗栗縣最繁華地區，但近來人口數被頭份市超過，竹南鎮更緊追在後。邱鎮軍今晚徒步掃街，他主張以「苗栗多瑙河觀光發展計畫」將後龍溪龜山大橋至北勢大橋段規劃為親水公園，「絕頂南勢後花園廊道計畫」，延續功維敍隧道周邊及新川、新英及南勢里優美風景，打造整個觀光健康廊道，引進優質產業進駐，串聯北、中、南苗商圈，加值在地美食文化，提升產業特色。

邱鎮軍並提出盤點閒置廳舍，活化為銀髮文康與親子中心；發放新生兒生育津貼1萬元，4至5歲幼兒發放教育補助1萬元，鼓勵生育；65歲以上每年生日禮金500元、80歲以上每年3千元，公所並與企業合作資訊透明化，幫助青年尋求最佳工作機會。

賴桂煖則獲國立聯合大學前副校長李增欽及10多名專家學者背書支持，借鏡美國柏克萊大學依山勢建構大學城的概念，向中央爭取解編聯合大學周邊土地，導入企業投資，建設為結合學術研究、創新科技的大學城，創造就業機會，人才根留苗栗。

賴桂煖也提出，以客家文化與美食基礎，結合景點及商家推展美食文化觀光，並打造苗栗市二環二線免費公車，提升交通便利也引領觀光；此外，推行「苗栗市民全民保險」政策，讓市民在生活及工作上得到保障與支持，讓鄉親好好拚經濟、過好生活。

張喜慶今天則由行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻陪同車隊拜票，張喜慶指出，苗栗市是保存四縣客家腔最好的地方，也擁有深厚的客家文化底蘊，有條件打造全台第一個客家文化城。他以「產業符號化」為例，像不少外國人喜愛漢字，會在身上刺漢字、穿有漢字的衣服，若再加註客家話的羅馬拼音，不僅可傳承客家特色，也可成為商機，帶動經濟活絡，進而吸引年輕人返鄉。

張喜慶並強調，除了塑造魅力的客家文化城，也將落實公共住宅、公共托育、公共運輸，及微型產業輔導；65歲以上三節慰問金。

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