韓冰到瑞豐夜市拜票 人氣不輸老爸韓國瑜

韓國瑜女兒韓冰今晚首次到瑞豐夜市掃街拜票，展現超人氣。（記者陳文嬋攝）

2018-11-22 20:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜的女兒韓冰，今晚與小編團隊首次到瑞豐夜市掃街拜票，被問到有人喊出「我愛妳」，感覺她的人氣比韓國瑜還旺？她妙回：我們是跟他借光！

韓冰與美女小編團隊許右萱、王律涵，今晚在美女立委許淑華陪同下，首次到高雄最大瑞豐夜市掃街拜票，吸引大批人潮，展現超人氣。

民眾高喊韓國瑜「凍蒜」，粉絲爭搶與韓冰合照，她來者不拒，不斷比出手勢「1」，代父爭取選民支持，還有人喊出「我愛妳」，超人氣勝過父親，她笑稱大家都是支持韓國瑜，她是被愛屋及烏，她是沾父親的光。

韓冰受訪時說，今天帶美女小編來瑞豐夜市，是為了搶攻年輕族群選票，她謝謝大家對父親的支持，她是代父盡一份心力，她感受攤商對父親都有期待，大家眼神都很銳利，也非常熱情，她要謝謝大家。

媒體問她，民進黨高雄市長候選人陳其邁的老婆與兒子今晚也將到瑞豐夜市掃街拜票，韓冰表示不擔心搶票，因為選民也各自支持想支持的候選人，大家都希望高雄好，大家一起加油。

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